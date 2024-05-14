الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل سموحة.. حسام حسن يقود الهجوم أمام الاتحاد السكندرى بـ"دورى نايل"

سموحة
سموحة

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل الموج الأزرق لمواجهة الاتحاد السكندرى، بمسابقة دورى نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندري بدوري نايل

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره سموحة، في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، في افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل

حراسة المرمى.. الهاني سليمان.

خط الدفاع.. عبدالرحمن عامر وميدو مصطفى، وجاستيس آرثر وطارق علاء.

خط الوسط.. عمرو قلاوة ودوكو دودو، وأبو بكر ليادي ومحمد كناريا، مصطفى البدري.

خط الهجوم.. حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء .. 

محمد أشرف ومحمد مغربي، وحمدي علاء والحبيب أحمد حسن، ومحمد عصام ومحمد مكرونة، ولحسن دهدوه وجونيور أجايي، وفادي فريد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وسموحة بدوري نايل

ينقل ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة، المقرر انطلاقه في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، في افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

طاقم حكام ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة بدوري نايل

يقود ديربي الإسكندرية بين الاتحاد ونظيره سموحة، في افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين بدوري نايل، حكم الساحة محمد الغازي ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، وشهاب راشد حكم مساعد ثان، ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.

موقف سموحة بجدول دوري نايل 

يحتل سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 31 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر.

وحقق الموج الأزرق 9 انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ست مباريات.

مابولولو الحاضر الغائب

يعد الأنجولي الدولي، مابولولو هداف الاتحاد السكندري، هو صاحب هدف فوز زعيم الثغر اليتيم على سموحة، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

ويغيب مابولولو، عن مواجهة فريقه زعيم الثغر، للمباراة الثانية على التوالي، بسبب طرده خلال مباراة الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بدوري نايل، والتي خسرها الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف.

سموحة يسقط أمام زد

عقب ثلاثة انتصارات متتالية، سقط فريق سموحة في فخ الهزيمة، أمام فريق زد إف سي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

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