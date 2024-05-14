تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحة بدورى نايل

أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندرى، عن تشكيل زعيم الثغر لمواجهة سموحة، بمسابقة دورى نايل (نسخة 2023 /2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بدوري نايل

ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره سموحة، في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، في افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دورى نايل (نسخة 2023 /2024).

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة بدوري نايل

حراسة المرمى.. المهدي سليمان.

خط الدفاع.. هشام صلاح وسيف تقا، ومحمود شبانة والحبيب حسن.

خط الوسط.. عمر الوحش وناصر ناصر، وكريم الديب وأحمد عادل ميسي.

خط الهجوم.. بيجامين بواتينج وبيكالي أوبامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح وإسلام أبوسليمة، وعمرو صالح وهاني الطامي، وشريف رضا ورجب عمران، ومورو ساليفو ومحمود سطوحي، وعبدالغني محمد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وسموحة بدوري نايل

ينقل ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة، المقرر انطلاقها الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية، في افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

طاقم حكام مباراة الاتحاد وسموحة بديربي الإسكندرية

يقود ديربي الإسكندرية بين الاتحاد ونظيره سموحة، في افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين بدوري نايل، حكم الساحة محمد الغازي، ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، وشهاب راشد حكم مساعد ثان، ومعهم وليد عبدالرازق كحكم رابع، ومحمود الدسوقي حكم فيديو، ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.

موقف الاتحاد السكندري بجدول دوري نايل

يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، بواقع تسعة انتصارات و8 تعادلات وخمس هزائم.

يعد الأنجولي الدولي مابولولو، هداف الاتحاد السكندري، هو صاحب هدف فوز زعيم الثغر اليتيم على الموج الأزرق، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

ويغيب مابولولو عن مواجهة فريقه زعيم الثغر، للمباراة الثانية على التوالي، بسبب طرده خلال مباراة الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بدوري نايل، والتي خسرها الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف.

الاتحاد يعود للانتصارات

عاد فريق الاتحاد السكندري مجددًا إلى نغمة الانتصارات على حساب المقاولون العرب، في الجولة الماضية بهدف نظيف.