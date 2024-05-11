السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. طارق العشرى يعلن استقالته من تدريب الاتحاد السكندرى

طارق العشري
طارق العشري

أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، استقالته من تدريب زعيم الثغر رغم الفوز على المقاولون العرب.

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة 22 من بطولة الدوري.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية: "أحترم نفسي وتاريخي ومع ذلك لا أجد التقدير، أعلن رحيلي عن تدريب الاتحاد السكندري وأترك الفريق في مركز آمن بجدول الترتيب".

وأضاف "قدمت كل ما لدي واللاعبون تحملوا المسؤولية".

وأتم "تقدمت باستقالتي من تدريب الاتحاد لأنني تعرضت لإهانة لم أشهدها في مسيرتي أثناء قيادة الفريق".

وترك العشري فريق الاتحاد وهو في المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 35 نقطة من 22 مباراة.

وسجل الفريق تحت قيادته 32 هدفا واستقبل 30 هدفا.

وحقق فريق الاتحاد الفوز على المقاولون العرب بهدف سجله المدافع التونسي سيف تقا في الدقيقة 60  في المباراة التي أقيمت بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 35 نقطة ويتقدم للمركز الرابع ويتوقف رصيد المقاولون عند 15 نقطة في المركز السابع عشر. 

في الدقيقة 60 مرر كريم الديب كرة عر ضية أنقض عليها سيف تقا وسددها برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للاتحاد السكندري.

بعد الهدف دفع معتمد جمال بعمر سافيولا وفراس عايفية بدلا من محمد مجلي وعماد ميهوب.. وهاجم المقاولون بحثا عن هدف التعادل وفي الدقيقة 75 مرر جوزيف أوشايا كرة عرضية سددها محمد سالم برأسه بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 79 دفع طارق العشري بخالد الغندور بدلا من عمر طارق الوحش ومرر عمر سافيولا كرة عرضية سددها محمد سالم برأسه فوق العارضة.

في الدقيقة 84 دفع طارق العشري بمصطفى إبراهيم بدلا من احمد عادل ميسي لتأمين الجانب الدفاعي وفي الدقيقة 88 دفع معتمد جمال بأمادو نياس بدلا من أمير عابد ثم أشرك أسامة النجار بدلا من عمار حمدي وحصل أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري على انذار لتعمد لعب الكرة باليد.

احتسب الحكم عبد العزيز السيد ست دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الثالثة منها تلقى محمد سالم كرة عرضية وهيأها لأمادو نياس الذي أطاح بها فوق العارضة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري بهدف.

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