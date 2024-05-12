طارق العشرى يتراجع عن استقالته من تدريب الاتحاد السكندرى

أعلن نادي الاتحاد السكندري، تراجع طارق العشري عن استقالته من تدريب زعيم الثغر.

وكان العشري قد أعلن استقالته من تدريب الفريق رغم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد.

وعقد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، اجتماعًا مع طارق العشري فور وصوله إلى مدينة الإسكندرية لمناقشة تداعيات قرار الاستقالة.

وأوضح طارق العشري، حسبما جاء في البيان الذي أصدره نادي الاتحاد السكندري، تقديره الكامل لجماهير زعيم الثغر، وأنه أحد أبناء هذا النادي الكبير، ويأمل أن يحقق ما تأمله وتتمناه جماهير الاتحاد السكندري ومجلس إدارة النادي.

في المقابل طلب محمد مصيلحي من جماهير الاتحاد السكندري، أن تستمر في دعمها ومساندتها للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقاد طارق العشري، فريق الاتحاد السكندري في 26 مباراة بين الدوري وكأس الرابطة وحقق الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 مباريات والخسارة في 6 لقاءات.

وسجل الفريق تحت قيادته 32 هدفًا واستقبل 30 هدفًا.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 35 نقطة من 22 مباراة.

وكان فريق الاتحاد السكندري الفوز على المقاولون العرب بهدف سجله المدافع التونسي سيف تقا في الدقيقة 60 في المباراة التي أقيمت بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 35 نقطة ويتقدم للمركز الرابع، ويتوقف رصيد المقاولون عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.



في الدقيقة 60 مرر كريم الديب كرة عر ضية أنقض عليها سيف تقا وسددها برأسه داخل المرمى، مسجلًا هدف التقدم للاتحاد السكندري.

بعد الهدف دفع معتمد جمال بعمر سافيولا وفراس عايفية بدلًا من محمد مجلي وعماد ميهوب، وهاجم المقاولون بحثا عن هدف التعادل، وفي الدقيقة 75 مرر جوزيف أوشايا كرة عرضية سددها محمد سالم برأسه بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 79 دفع طارق العشري بخالد الغندور بدلًا من عمر طارق الوحش، ومرر عمر سافيولا كرة عرضية سددها محمد سالم برأسه فوق العارضة.

في الدقيقة 84 دفع طارق العشري بمصطفى إبراهيم بدلًا من أحمد عادل ميسي لتأمين الجانب الدفاعي، وفي الدقيقة 88 دفع معتمد جمال بأمادو نياس بدلًا من أمير عابد، ثم أشرك أسامة النجار بدلًا من عمار حمدي، وحصل أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري على إنذار لتعمد لعب الكرة باليد.

احتسب الحكم عبد العزيز السيد ست دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الثالثة، منها تلقى محمد سالم كرة عرضية وهيأها لأمادو نياس الذي أطاح بها فوق العارضة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري بهدف.

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