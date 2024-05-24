الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة مواطن غرقًا فى مياه بحر مويس بالشرقية

غرق - آرشيفية
غرق - آرشيفية

لقي مواطن مصرعه غرقًا، إثر سقوطه في مياه بحر مويس أمام قرية بندف، بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح، بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول مواطن "جثة هامدة"، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كشفت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى تعرض لاسفكسيا الغرق، إثر سقوطه في مياه بحر مويس أمام قرية بندف بمركز منيا القمح، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

الجثه مواطن مركز منيا القمح المستشفى المركزى النيابة العامة

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