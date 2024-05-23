الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلي يتدرب باستاد القاهرة استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا بدءًا من اليوم الخميس استعدادًا للمباراة المرتقبة وتقرر خوض المران اليوم وغدًا بإستاد القاهرة استعدادًا للمواجهة المهمة.

وعقد كولر جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، حيث تحدث عن المواجهة المرتقبة وطالبهم بالتركيز كما وجّه بعض التعليمات الخاصة لكل لاعب من أجل تنفيذها في المباراة.

كما خاض الفريق فقرة بدنية قوية، بالإضافة إلى فقرة لحراس المرمى تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

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ظاهرة سلبية للمارد الأحمر

يعاني الأهلي من عقم تهديفي في الشوط الأول بشكل واضح في مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وتحديدًا في مواجهات منذ بداية دور المجموعات وحتى نهائي المسابقة.

وسجل لاعبو الأهلي 12 هدفًا بواقع 6 أهداف في دور المجموعات و6 أهداف في الدورين ربع ونصف النهائي بينهم 11 هدفًا في الشوط الثاني وهدف وحيد في الشوط الأول وتحديدًا في بداية مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية.

وعلى مدار مباريات الفريق هذا الموسم، سجل الأهلي 35% من أهدافه في الشوط الأول في المقابل 65% من أهدافه في الشوط الثاني.

وأحرز 5 أهداف فقط في أول 15 دقيقة من بداية المباراة، وهذا مؤشر خطير ومُقلق للغاية قبل المباراة النهائية التي يسعى الأهلي للتسجيل فيها مبكرًا وحسم الأمور.

موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

يستضيف المارد الأحمر نظيره فريق باب سواقة، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

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