الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأول مرة أوبر ضحية.. خطة فتاتين لسرقة سائق نقل ذكى بالجيزة

أوبر
أوبر

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع عصابة تتزعمها فتاتان استدرجتا سائق أوبر وتمكنتا من سرقة أمواله وهاتفه وفرا هاربين. 

كشفت التحقيقات أن عصابة مكونة من فتاتين وعاطلين قاموا بسرقة سائق سيارة أوبر بعد استدراجه بدائرة قسم شرطة الجيزة حيث تم الكشف عن تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سائق سيارة أوبر يفيد بتعرضه للسرقة.

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وأفاد المبلغ بقيام فتاتين بطلبه لتوصيلهما عبر التطبيق وفي الطريق طلبا التوقف لشراء أحد المشروبات وخلال ذلك حضر شخصان آخران قاما بالتشاجر معه وقامت الفتاتان بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وبعض المستلزمات من السيارة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي تحديد هوية الجناة وتبين أنهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة سائقي السيارات بأسلوب المغافلة، نجحت مباحث الجيزة في القاء القبض عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اوبر ضحية سائق نقل ذكي سرقة سائق نقل ذكي الجيزة النيابة العامة سائق أوبر

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