الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طعنتها وخنقتها.. فتاة تشرع فى قتل والدتها ببولاق الدكرور

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

شرعت فتاة في قتل والدتها بعدما سددت لها عدة طعنات وخنقتها إلا أن تدخل الجيران أنقذها من بين أيدي ابنتها وتم نقلها إلى المستشفى. 

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل في عقدها الخامس بها آثار طعن وخنق وادعاء تعدٍ آخر ومقيمة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وسؤال المصابة أفادت بأن نجلتها فتاة عشرينية تعاني من مرض نفسي وراء إصابتها.

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وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينها وبين والدتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قتل والدتها قسم شرطة بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة فتاة عشرينية مرض نفسى النيابة العامة

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