الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد المجلس القومى للأدوية والسموم بالسودان

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

استقبل، اليوم الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة وجدان الفيل، رئيس مكتب المجلس السوداني للأدوية والسموم بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، إلى جانب لفيف من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.

شهد الاجتماع مناقشة الأمور التشغيلية للمكتب الذي يعتزم الجانب السوداني افتتاحه بمصر، في خطوة تهدف إلى متابعة مؤشرات تصدير المستحضرات الدوائية المصرية إلي السودان الشقيق، في ظل قرار المجلس بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية المصرية المسجلة والمعتمدة لدى هيئة الدواء المصرية، وذلك ضمن قائمة الأدوية ذات الأولوية لاحتياجات السوق الدوائي السوداني.

وفي مستهل كلمته رحب  الدكتور أيمن الخطيب بالوفد، وأكد قوة العلاقة بين الجانبين، وأهمية الروابط بين البلدين؛ مما يعزز دعم التعاون الثنائي.

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توطين عدد من المستحضرات الدوائية بالسوق المحلية

فيما أكدت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، على الأولوية الكبرى التي توليها الهيئة لبرامج تنمية القدرات الفنية، بهدف دعم وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الدوائي على المستويات المحلية والإقليمية.

كما استعرض الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، الجهود البارزة للهيئة في تعزيز الاستثمار بالمجال الدوائي، وتوطين عدد من المستحضرات الدوائية بالسوق المحلي والفرص التصديرية،  والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الهيئة لاعتماد المصانع المصرية بالجهات الخارجية، وألقى الضوء على المشاريع الواعدة للهيئة في مجالات التحول الرقمي.

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من الجانبين المصري والسوداني، والمتسمة بالأخوة والتكاتف، لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي التي بدأت في العام الماضي، وتمكنت من تحقيق نجاح كبير بتوفير احتياجات الجانب السوداني الشقيق من الدواء في ظل الأزمة الراهنة.  

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