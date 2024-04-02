الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مجلس نقابة أطباء القاهرة يهنئ الشعب المصرى والرئيس السيسى بولايته الرئاسية الجديدة

مجلس نقابة أطباء
مجلس نقابة أطباء القاهرة

هنأ مجلس نقابة أطباء القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة تتويجًا لمشوار من العطاء وخدمة هذا الوطن

وقالت الدكتورة  شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن ما نشهده اليوم يأتى تتويجًا لإرادة المصريين والتقدير والعرفان للرئيس الذي خاض معركة التنمية وحافظ  على مقدرات هذا الوطن وأمنه وسلامة أراضيه

وهنأت نقيب أطباء القاهرة الرئيس لحصوله على لقب بطل السلام من برلمان البحر المتوسط، لما له من دور محورى في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي في الحفاظ على السلام والاستقرار

وأكد الدكتور مينا سمعان، وكيل نقابة أطباء القاهرة، أن ما تشهده مصر الآن ويتابعه العالم من إنجاز حقيقي على الصعيد الديمقراطى وعلى صعيد البناء والتنمية والاستقرار الذى تجسد واقعًا فيما تحقق من إنجازات، يؤكد إخلاص الرئيس وحرصه الدائم على الحفاظ على مصالح مصر في الداخل والخارج

وأشاد الدكتور عماد سلطان، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، بخارطة  الطريق التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي على صعيد العلاقات الدولية وعلى صعيد تعميق الحوار الوطني وعلى الصعيد الاقتصادى والتعليمي والصحي وتبني الاصلاح المؤسسي الكامل وترشيد الانفاق وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل والطاقة الجديدة والاستفادة من قناة السويس الجديدة ودعم القطاع الصحي وشبكات الأمان الاجتماعي واستكمال بناء المدن الجديدة وصولًا إلى تحقيق حلم كل المصريين في حياة كريمة

ومن جانبه قال الدكتور محمد البرعي، الأمين العام، إن مصر ستظل محفوظة بإذن الله، وستظل ركيزة للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي

وهنأ الدكتور عامر نصر، أمين الصندوق المساعد، الرئيس بفترته الرئاسية الجديدة متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والرخاء.

وشدد جوزيف وحيد، الأمين العام المساعد، على ضرورة الاصطفاف الوطني للشعب المصري خلف الرئيس حتى يتمكن من تحقيق الحلم في بناء هذا الوطن العظيم.
 

نقابة أطباء القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري اليمين الدستورية نقيب اطباء القاهرة

مواد متعلقة

غدا.. نقابة الأطباء البيطريين تعقد دائرة حوار لخبراء المهنة لوضع خطة للتطوير

الأكثر قراءة

عاجل|خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

"نتنياهو" عن قتل موظفى المطبخ العالمى: غير مقصود

الحديقة المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة.. تحفة خضراء تُبهر العالم

استمرار حبس عاطل اغتصب معاقة ذهنيًا فى نهار رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق