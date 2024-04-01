الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غدا.. نقابة الأطباء البيطريين تعقد دائرة حوار لخبراء المهنة لوضع خطة للتطوير

الدكتور مجدى حسن
الدكتور مجدى حسن

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، دائرة حوار لخبراء الطب البيطري لمناقشة آليات التنفيذ والاتفاق على وضع خطة استراتيجية لتطوير مهنة الطب البيطري، ومواكبة رؤية مصر 2030، وذلك غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024.

 تشكيل لجان عمل الخطة الاستراتيجية لتطوير مهنة الطب البيطري

يهدف اللقاء لجمع رموز صناعة مهنة الطب البيطري، و تشكيل لجان عمل الخطة الاستراتيجية لتطوير مهنة الطب البيطري ومواكبة رؤية مصر 2030، وذلك بتكوين عدد من اللجان تم تقسيمها على أساس مهني وعلمي، على أن تكون كل لجنة منوطة بعمل دراسة وخطة تحسين للقطاع الممثلة له ويتم تقديمها في هيئة ملف متخصص، على أن يتم تجميع كافة الملفات في حقيبة عمل لتقدم في هيئة ملف استراتيجي نحو رؤية مصر 2030 للجهات المعنية.

 نقيب البيطريين: لا صحة لإجراء تعديلات لقانون رقم  367 لسنة 1954

من ناحية أخرى، كان قال الدكتور مجدى حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه لا صحة لإجراء تعديلات لقانون رقم  367 لسنة 1954 ولا يوجد مشروع قانون لتغييره لقصر العمل بالتحاليل الطبية على الأطباء البشريين دون غيرهم.

وأشار إلى أنه فور علمه تواصل مع أعضاء بمجلس النواب وعدد من الجهات المعنية، وتم التأكد من عدم وجود أى تعديل قانونى على قانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، والذى ينص صراحة على الحق الأصيل للأطباء البيطريين فى العمل بالتحليل الطبية.

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