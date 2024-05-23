انخفاض تدريجي.. "الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة الحارة، بعد أيام من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تعرضت لها جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ غدًا الجمعة، يشهد انكسارًا للموجة شديدة الحرارة وانخفاضًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

انخفاض درجات الحرارة تدريجيا

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من (3-5) درجات.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين بتجنب أشعة الشمس خاصة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا، حيث تكون هذه الفترة الأقوى لأشعة الشمس.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس في مصر ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:5) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد اعتبارًا من الثلاثاء 28 مايو 2024، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الجمعة

ويسود غدًا الجمعة الموافق 24 مايو 2024 طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وفيما يلي بيان الهئية العامة للأرصاد الجوية بتفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.