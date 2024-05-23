الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترتفع حالات الإصابة به صيفًا.. نصائح للوقاية من التهاب الكبد الوبائي والمعدة

الإصابة بـالتهاب
الإصابة بـالتهاب الكبد

تتزايد حالات الإصابة بـالتهاب الكبد الوبائي والتهاب المعدة والأمعاء خلال درجات الحرارة الحارقة هذا الصيف، حيث تؤدي الحرارة والرطوبة المتزايدة خلال فصل الصيف إلى ظهور عدد كبير من المشاكل الصحية، حيث ترتفع حالات التهاب الكبد والتهاب المعدة والأمعاء أيضًا خلال الحرارة الحارقة>

وارتفعت حالات الإصابة بالتهاب الكبد A وE بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-7 سنوات بسبب الطعام، وتلوث المياه خلال فصل الصيف، نظرًا لأن الحرارة الحارقة في الخارج تمهد الطريق لنمو البكتيريا والفيروسات وتكاثرها في ظروف غير صحية، سيكون من الضروري البحث عن التدخل في الوقت المناسب لعلاج التهاب الكبد لأنه يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد.

تتميز بسهولة التحضير.. طريقة عمل الكبد والقوانص

ارتفاع حالات الإصابة بين الأطفال

أوضحت الأبحاث أن الأطفال يشكون من علامات وأعراض مختلفة مثل الغثيان والقيء والتعب وفقدان الشهية والحمى والحمى، سيتطلب عناية طبية في الوقت المناسب لمعالجة هذه الحالة. للوقاية من التهاب الكبد لدى الأطفال، يجب على الآباء توخي الحذر عن طريق تقليل استهلاك الأطعمة والمشروبات الخارجية. تأكد من تقديم طعام طازج ومطهي جيدًا لأطفالك. 

كما أن هناك حالة أخرى مهمة يجب الانتباه إليها عند الأطفال خلال فصل الصيف وهي التهاب المعدة والأمعاء أو أنفلونزا المعدة، وهي عدوى مؤلمة في المعدة تصاحبها أعراض مثل الغثيان والقيء وآلام في البطن والإسهال والجفاف. 

ويحدث التهاب المعدة والأمعاء بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية، ويجب على الوالدين التأكد من حصول الطفل على طعام طازج محلي الصنع، وتجنب الأطعمة والمشروبات على جانب الطريق، وغسل اليدين قبل تناول الطعام، والحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة. ويجب على الوالدين استشارة الطبيب فورًا بعد ملاحظة أعراض مثل القيء والإسهال لدى الأطفال.

الصيف المعدة التهاب الكبد الوبائي الحرارة التهاب الكبد

مواد متعلقة

"الأورومتوسطى لحقوق الإنسان": لا يوجد بيت فى غزة يخلو من التهاب الكبد الوبائى

"الصحة العالمية": التهاب الكبد الفيروسى يحصد أرواح 1.3 مليون شخص سنويًا

الأكثر قراءة

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

الباز: الإعلام المصرى رفع من درجة الوعى لدى المواطنين بالقضية الفلسطينية

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)