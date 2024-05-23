ترتفع حالات الإصابة به صيفًا.. نصائح للوقاية من التهاب الكبد الوبائي والمعدة

تتزايد حالات الإصابة بـالتهاب الكبد الوبائي والتهاب المعدة والأمعاء خلال درجات الحرارة الحارقة هذا الصيف، حيث تؤدي الحرارة والرطوبة المتزايدة خلال فصل الصيف إلى ظهور عدد كبير من المشاكل الصحية، حيث ترتفع حالات التهاب الكبد والتهاب المعدة والأمعاء أيضًا خلال الحرارة الحارقة>

وارتفعت حالات الإصابة بالتهاب الكبد A وE بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-7 سنوات بسبب الطعام، وتلوث المياه خلال فصل الصيف، نظرًا لأن الحرارة الحارقة في الخارج تمهد الطريق لنمو البكتيريا والفيروسات وتكاثرها في ظروف غير صحية، سيكون من الضروري البحث عن التدخل في الوقت المناسب لعلاج التهاب الكبد لأنه يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد.

ارتفاع حالات الإصابة بين الأطفال

أوضحت الأبحاث أن الأطفال يشكون من علامات وأعراض مختلفة مثل الغثيان والقيء والتعب وفقدان الشهية والحمى والحمى، سيتطلب عناية طبية في الوقت المناسب لمعالجة هذه الحالة. للوقاية من التهاب الكبد لدى الأطفال، يجب على الآباء توخي الحذر عن طريق تقليل استهلاك الأطعمة والمشروبات الخارجية. تأكد من تقديم طعام طازج ومطهي جيدًا لأطفالك.

كما أن هناك حالة أخرى مهمة يجب الانتباه إليها عند الأطفال خلال فصل الصيف وهي التهاب المعدة والأمعاء أو أنفلونزا المعدة، وهي عدوى مؤلمة في المعدة تصاحبها أعراض مثل الغثيان والقيء وآلام في البطن والإسهال والجفاف.

ويحدث التهاب المعدة والأمعاء بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية، ويجب على الوالدين التأكد من حصول الطفل على طعام طازج محلي الصنع، وتجنب الأطعمة والمشروبات على جانب الطريق، وغسل اليدين قبل تناول الطعام، والحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة. ويجب على الوالدين استشارة الطبيب فورًا بعد ملاحظة أعراض مثل القيء والإسهال لدى الأطفال.