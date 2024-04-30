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عالم

"الأورومتوسطى لحقوق الإنسان": لا يوجد بيت فى غزة يخلو من التهاب الكبد الوبائى

مها الحسيني
مها الحسيني

قالت مديرة الاستراتيجيات في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مها الحسيني، إنه لا يوجد بيت في قطاع غزة لم يُصَب بالتهاب الكبد الوبائي؛ بسبب عدم توفر المياه الصحية وسبل الوقاية في القطاع.

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وأضافت الحسيني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصا كبيرا في المياه الصالحة للشرب بقطاع غزة وصل إلى انعدام شبه كامل، مؤكدة في الوقت نفسه أن أغلب النازحين في رفح الفلسطينية يعيشون بلا مقومات الحياة الأساسية.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد حذر سابقا من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية والفتاكة في قطاع غزة، خاصة المرضى والجرحى والأطفال في ظل الكارثة الصحية المتفاقمة بفعل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

 

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وشدد المرصد على أن حق الوصول إلى المياه هو حق إنساني معترف به دوليا ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال تدخل المجتمع الدولي الجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار وإلزام الاحتلال بإدخال المساعدات والوقود والمواد اللازمة لإعادة تشغيل البنية التحتية والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الذي بات غير قابل للحياة على كل الأصعدة، محذرا من أن كل يوم تأخير من شأنه أن يوصل القطاع إلى نقطة اللاعودة، ويؤدي إلى دفع كلفة باهظة من أرواح المدنيين وصحتهم.

مديرة الاستراتيجيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قطاع غزة التهاب الكبد الوبائي عدم توفر المياه الصحية الوقاية في القطاع

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