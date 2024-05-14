الثلاثاء 14 مايو 2024
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الصحة والمنوعات

مرضى السكر الأكثر عرضة له.. نصائح للوقاية من مرض الكبد الدهني

الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني

حذر خبراء الصحة مرضى السكر والسمنة من خطر الإصابة بـ  الكبد الدهني، حيث ترتفع بالنسبة لهم، نسب الإصابة به إلى نسبة 27% أكثر من غيرهم، لذا يجب توخي أقصى درجات الحذر إذا كنت مصابًا بالسكري أو السمنة. 

وأكد الأخصائيون أن هناك خطر متزايد من مرض الكبد الدهني حيث يتم تشخيص إصابة غالبية الناس به.

والكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في هذا العضو، وتسمى أيضًا باسم التنكس الدهني، وتحدث هذه الحالة عندما يتكون أكثر من 5 إلى 10 % من وزن الكبد من الدهون.

أسباب الإصابة بالكبد الدهني

الكحول والسكري والسمنة ونمط الحياة غير المستقر والوراثة والمخدرات هي بعض العوامل المسببة لهذه الحالة.

ويعتبر الكبد الدهني حالة شائعة بين الأشخاص ويصل معدل انتشارها إلى حوالي 27% عند مرضى السكري والسمنة. يمكن أن يحدث في جميع الأعمار بما في ذلك مرحلة الطفولة، وأعلى معدل انتشار هو في الفئة العمرية 40-50 سنة. بشكل عام بدون أعراض ويتم اكتشافه بالصدفة على الموجات فوق الصوتية أثناء التحقيقات لمشاكل أخرى.

المضاعفات

يؤدي ترسب الدهون التدريجي إلى تلف خلايا الكبد ويمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد مع مرور الوقت إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب. ومع ذلك، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه حتى عندما يتم اكتشاف إصابة الأشخاص بالكبد الدهني، فإنهم يميلون إلى تجاهلها ببساطة لأنهم لا يعرفون آثارها ويعتبرونها من المشاكل الروتينية الشائعة وليست ضارة – وهذه أكبر أسطورة حول الكبد الدهني.

 

الوقاية من مرض الكبد الدهني

 

• تجنب الكحول أو نمط الحياة غير المستقر

 

• ضوابط صارمة لمرض السكري أو ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

 

• ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 -45 دقيقة معظم الأيام

 

• الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم (BMI) عند حوالي 23

 

• تجنب الوجبات الغنية بالكربوهيدرات والدهون وتناول الغذاء الصحي.

 

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