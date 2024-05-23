الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قطّع جثته بمنشار كهربائى.. المؤبد لمدرب كرة قدم قتل صديقه فى عابدين

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة مدرب كرة قدم متهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بمنشار كهربائى بالسجن المؤبد.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم  "مدرب كرة قدم"، قام  بقتل صديقه وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى داخل شقته فى منطقة عابدين، لسرقته 300 جنيه من حقيبته، حيث قام بقتله والتمثيل بجثته، بعدما تشاجرا سويا، وتطاول فيها عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته، نتيجة ارتطام رأسه،  فقرر التخلص منه، وفي سبيل ذلك أحضر سلاحا أبيض "سكين"، وقام بطعنه عدة طعنات وبعدما أيقن وفاته، قام بتقطيع جثته ولكن لم يتمكن من ذلك.

 

واضافت التحقيقات واعترافات المتهم، أنه اختمرت في ذهنه فكرة استخدام صاروخ تقطيع، وتوجه إلي صديقه مالك ورشة، ليس له علم بالواقعة، وأخذ منه الصاروخ وعلمه طريقة استخدامه، وعاد إلى مسكنه وبدأ في تقطيع الأطراف ثم الرأس وقام بغليها علي النار ليتمكن من تكسيرها، وقسم أجزاء جسده المقطوعة على أكثر من شنطة، وخبأهم تحت سريره وفي الدولاب ووضع عليهم مواد تعقيم "كلور وديتول" لإخفاء الرائحة.

محكمة جنايات القاهرة مدرب كرة قدم قتل صديقه تقطيع جثته منشار كهربائى السجن المؤبد

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