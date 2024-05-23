الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس سنة والغرامة لسائق لاتجاره فى الحشيش بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

قضت  محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة سائق بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتجاره في الحشيش بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين محمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش. 

كشف أمر الإحالة، عن أن المتهم سائق، أحرز جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

البداية وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام سائق بالاتجار في المخدرات، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم تشكيل حملة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي وميزان حساس.

محكمة جنايات شبرا الخيمة سائق محافظة القليوبية الحشيش المستشار أمير فايز حنا مديرية أمن القليوبية المخدرات

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