الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها ضبط ٤ قضايا تهريب مخدرات وبضائع..جهود قطاع أمن المنافذ خلال ٢٤ ساعة

الأجهزة الامنية
الأجهزة الامنية

واصلت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومخدرات.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2646 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 22 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (240 ) حكما قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 5 قضايا تزوير.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الإدارات العامة أمن المنافذ لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية مكافحة جرائم تهريب البضائع تهريب بضائع ومخدرات

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