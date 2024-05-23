الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ 6 نصائح مهمة.. كيف تحمي عينيك من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مع اقتراب موسم الصيف، يميل الكثيرون إلى التغاضي عن أهمية العناية بالعين، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض العين الحالية.

 ومع ذلك، يمكن أن يشكل ارتفاع درجات الحرارة مخاطر كبيرة على صحة العين، مما يؤدي إلى عدم الراحة ومضاعفات خطيرة محتملة إذا تم إهمالها، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك 15 مليون شخص في العالم مصابون بالعمى بسبب إعتام عدسة العين، وبالنسبة لما يصل إلى 10٪ من هؤلاء الأفراد، قد يكون سبب حالتهم هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

معهد أمراض العيون: استقبال 31459 مريضًا وإجراء 7955 عملية خلال العام الماضى

مشاكل العين

وسلطت الدراسات الضوء على مشاكل العين التي تواجهها بشكل متكرر خلال فصل الصيف ومنها: 

- جفاف العيون: يمكن أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى زيادة تبخر الدموع، مما يؤدي إلى جفاف العين وعدم الراحة.

- حروق الشمس في القرنية (التهاب القرنية الضوئي): التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس، خاصة أثناء الأنشطة الخارجية، يمكن أن يسبب حروق الشمس في القرنية، مما يؤدي إلى الألم والاحمرار والحساسية للضوء.

- التهاب الملتحمة التحسسي: تنتشر حبوب اللقاح والغبار وغيرها من مسببات الحساسية خلال أشهر الصيف، مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات حساسية في العين، مثل الحكة والاحمرار والدمع.

- زيادة إعتام عدسة العين والضمور البقعي: التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية دون حماية كافية يمكن أن يساهم في تطور إعتام عدسة العين والضمور البقعي، مما يؤدي إلى فقدان البصر مع مرور الوقت.

- المشكلات المتعلقة بالعدسات اللاصقة: يمكن أن تؤثر الحرارة والرطوبة على راحة العدسات اللاصقة وملاءمتها، مما يزيد من خطر الجفاف والتهيج والالتهابات البكتيرية.

نصائح حماية العيون من شمس الصيف

1- اختيار النظارات الشمسية:

 تعمل النظارات الشمسية كإكسسوار للأزياء وقياس وقائي للعينين. اختر النظارات الشمسية التي توفر حماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية فئة A وB وتضمن أنها تغطي منطقة العين بالكامل.

2- البحث عن الظل:

 عندما يكون الأفراد في الهواء الطلق خلال ساعات ذروة ضوء الشمس، يجب على الأفراد البحث عن الظل كلما أمكن ذلك لتقليل التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية الضارة وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالرؤية.

3- إدارة جفاف العيون:

 يمكن أن تتفاقم متلازمة جفاف العين في فصل الصيف بسبب الرياح القاسية وارتفاع درجات الحرارة. إن ارتداء النظارات الشمسية ذات التغطية الكاملة واستخدام قطرات العين المرطبة يمكن أن يخفف من الانزعاج ويمنع فقدان البصر المحتمل.

4- الترطيب:

 الترطيب الكافي أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، بما في ذلك صحة العين. يجب على الأفراد شرب الكثير من الماء وتناول الفواكه المرطبة لمنع الجفاف ومعالجة المخاوف المتعلقة بالعين خلال موسم الصيف.

5- النظام الغذائي الصحي:

 الحفاظ على نظام غذائي مغذٍ يمكن أن يدعم صحة العين ويوفر دفاعًا طبيعيًا. الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل الجوز والسلمون، مفيدة للعيون. بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج الخضار الخضراء الوافرة في وجبات الطعام يعزز صحة العين المثالية.

6- تحديد وقت الشاشة:

يمكن للمرء تحديد وقت الشاشة عن طريق تنفيذ فترات راحة على مدار اليوم ووضع حدود زمنية لاستخدام الأجهزة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد استخدام مرشحات الضوء الأزرق على الشاشات وضبط سطوع الشاشة في تقليل إجهاد العين وعدم الراحة.

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