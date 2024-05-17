قافلة طبية للفحص والكشف المبكر عن أمراض العيون بالقليوبية تحت مظلة التحالف الوطني

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تم إطلاق قافلة طبية للفحص والكشف عن أمراض العيون بكفر منصور مركز طوخ.

قوافل التحالف الوطني

وقالت ولاء موريس، مسؤول برنامج العيون بالهيئة القبطية الإنجلية، إن القافلة تقدم اليوم خدمة الفحص والاكتشاف للمرضى المستهدفين فيما يتعلق بتخصص الرمد.

وأكدت مسؤول برنامج العيون بالهيئة القبطية الإنجلية، خلال حديثها لكاميرا برنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الكشف بالمجان، ويتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى الجهات المعنية والمختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

خدمات طبية بالمجان

وفي السياق ذاته، قالت مهربيل إبراهيم، مختص تنموي برنامج العيون بالهيئة القبطية الإنجيلية، إنه يتم إبلاغ المرض بالمواعيد المحددة لهم في الكشف داخل القافلة، كما يتم قياس وفحص النظر على الأجهزة الطبية لتحديد المشكلة الصحية التي يعاني منها المريض، معبرة: "يتم صرف الأدوية والنظارات الطبية بالمجان".