الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها في الساعات الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع .

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أشارت هيئة المجتمعات العمرانية، من خلال منشور لها على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشر في بداية العام، إلى أن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي يضم الآلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

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وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال المنشور سابق الذكر، أنه لم يتم فتح باب الحجز لطرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 .

وعلى صعيد متصل اوضحت العديد من المصادر بوزارة الإسكان عبر عدة تصريحات صحفية أنه من المحتمل أن يفتح باب الحجز للطرح الجديد في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل 2025 وذلك للوحدات السكنية التي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب.

مدن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 

كما أوضح منشور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أماكن طرح الشقق في هذه المدن وهي كالتالي:

"مدينة بدر - حدائق العاصمة - مدينة السادات - برج العرب - مدينة 6 أكتوبر الجديدة - مدينة 15 مايو - مدينة العبور الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة".

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

  • ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا.
  • ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.
  • ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.
  • ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.
  • تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.
  • تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.
  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير بعدة مدن جديدة.
    الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.
    صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).
  • تقديم قسيمة الزواج.
  • يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.
  • تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.
  • إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.
  • تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.
  • تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.
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