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الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع .

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أشارت هيئة المجتمعات العمرانية، من خلال منشور لها على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشر في بداية العام، إلى أن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي يضم الآلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال المنشور سابق الذكر، أنه لم يتم فتح باب الحجز لطرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 .

وعلى صعيد متصل اوضحت العديد من المصادر بوزارة الإسكان عبر عدة تصريحات صحفية أنه من المحتمل أن يفتح باب الحجز للطرح الجديد في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل 2025 وذلك للوحدات السكنية التي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب.

مدن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي

كما أوضح منشور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أماكن طرح الشقق في هذه المدن وهي كالتالي:

"مدينة بدر - حدائق العاصمة - مدينة السادات - برج العرب - مدينة 6 أكتوبر الجديدة - مدينة 15 مايو - مدينة العبور الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة".

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024