الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمومية "مصر الجديدة للاسكان والتعمير" تعتمد نتائج أعمال العام المالي 2023

الجمعية العامة لشركة
الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - إحدي شركات قطاع الأعمال العام-  اليوم الخميس، الميزانية العامة ونتائج الأعمال للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023  وذلك بحضور كلا من المهندس هاني سليمان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير والدكتور سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة والمهندس محمد المنشاوي رئيس الجمعية ورئيس مجلس الادارة والدكتور خالد العادلي عضو مجلس الادارة غير التنفيذي وباقي أعضاء مجلس الادارة والمساهمين وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.

نتائج أعمال الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير 

صدقت الجمعية العامة للشركة على قرار مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

كما اعتمدت الجمعية العامة للشركة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للعام المالي 2023، بالاضافة الي التصديق علي القوائم المالية للشركة.

كما صدقت الشركة علي تقرير الحكومة للشركة عن العام المالي 2023 وتقرير التأكد المستقل الصادر عن مراقب الحسابات عنه ونماذج الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة ذات الصلة بالاستدامة والافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية المرفقة به لعام 2023.

كما تم  الموافقة علي توزيع الأرباح عن العام المالي 2023 بالاضافة الي اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2023 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع في الحدود المسموح بها خلال عام 2023.

كما تمت الموافقة علي ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة واخلاء مسؤليتهم عن العام المالي المنتهي في 13/12/2023.

 كما وافقت الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير علي  تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المقرر انتائه في 13/12/2024.

جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير احدي شركات وزارة قطاع الأعمال نجحت في عقد 4 مشاركات منذ تعيين مجلس الادارة الحالي وكان أخرها ماتم الاعلان عنه صباح اليوم في البورصة وهو تطوير نحو 491 فدان مع شركة مدينة مصر في اطار العمل علي تنفيذ وثيقة سياسة مليكة الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص.

قطاع الاعمال القابضة للتشيد والتعمير مصر الجديدة للاسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الجمعية العامة

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