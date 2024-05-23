144شركة محلية وعالمية و13 جامعة وهيئة ألمانية فى ملتقى الألمانية بالقاهرة

نظم مكتب التدريب والتوظيف SCAD OFFICE بالجامعة الألمانية بالقاهرة للعام الثامن عشر على التوالي فعاليات أعمال ملتقى التدريب والتوظيف السنوى الذي استمر على مدار يومين من بداية هذا الأسبوع من شهر مايو الحالي 2024، والذي يأتي طبقًا لمنظومة الجامعة نحو دعم وتنمية قدرات الطلاب والخريجين، وخلق فرص تدريببة وتوظيفية لهم، وتعريفهم بالإمكانات والمهارات التي تتطلبها سوق العمل للمنافسة بفاعلية، مما أسهم في إيجاد قاعدة عريضة من الشركات والهيئات والمؤسسات والجامعات التي تشارك في الملتقى، حيث بلغ عددها هذا العام 13 جامعة وهيئة ألمانية، من بينها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD- جامعة أولم- جامعة شتوتجارت، بجانب 144 شركة محلية وعالمية تغطي كل التخصصات في قطاعات الهندسة- البنوك- الاتصالات- الأغذية والمشروبات- مستحضرات التجميل- الرعاية الصحية- العقارات- البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات- الصناعات الدوائية- المحاماة والاستشارات القانونية، بالاضافة إلى بعض المؤسسات الرسمية، مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقد صرح الدكتور ياسر حجازى، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أثناء جولته داخل الملتقى بحضور الدكتور إيهاب كامل أبو خير، نائب رئيس الجامعة للشئون الطلاب، بأن الهدف من تنظيمه سنويًا هو خلق تلاحم بين طلاب وخريجي الجامعة وأصحاب الشركات ما يؤمن لهم فرص العمل والتدريب ويتيح للجامعة التعرف على أحدث الاتجاهات في أسواق العمل لمواكبة التغيرات المتواصلة بها.

ولفت إلى أن ما شاهده اليوم من الكم الهائل من عدد االشركات والهيئات المشاركة والتي تعج بخريجى الجامعة الألمانية بالقاهرة يعكس مدى كفاءه وقوه طلاب وخريجي الجامعة وجاهزيتهم للعمل بتلك الشركات مباشرة، وهو ما يشير إلى المجهود الذي تبذله الجامعة في إعداد الطالب القادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والدولية، المزود بالعديد من الصفات الفاعلة، بجانب تبنيها استراتيجيات التميز في التعليم، ومتابعتها بنظارة ميكروسكوبية دقيقة متغيرات الأسواق المحلية والعالمية؛ لكى تتوازن رؤيتها وبرامجها الأكاديمية طبقًا لمتطلباته.

ويعد ملتقى التدريب والتوظيف السنوى الذي تنظمه الجامعة الألمانية بالقاهرة هو ملتقى التوظيف الأكبر فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.