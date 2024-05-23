الخميس 23 مايو 2024
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التعليم العالي: اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعقد الاجتماع الـ ١٤ للجنة الهدف الرابع

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أهمية اللجان النوعية المُتخصصة التابع للجنة الوطنية، فضلًا علي الدور الذي تقوم به "لجنة الهدف الرابع" التي تُعد إحدى هذه اللجان والتي تُعتبر بمثابة مهمة قومية تتضافر جهود أعضائها لإظهار ما يُحرزه التعليم المصري من تقدم لمواكبة التطورات الدولية، بالإضافة إلى أهمية هذه اللجنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن لجنة الهدف الرابع هي المعنية برصد وتقييم غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، والذي يتمثل في ضمان التعليم الجيد المُنصف، والشامل للجميع، وكذا تعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الهدف الرابع إحدى اللجان النوعية المُتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اجتماعها الـ ١٤ برئاسة د. ماجد نجم مُستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية في مصر، بحضور د. شريف كشك مُساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، ود. ريم دربالة مدرس بكلية التربية جامعة حلوان، ومُقرر لجنتي الهدف الرابع والتربية باللجنة الوطنية، د. منى هجرس الأمين العام المُساعد للمجلس الأعلى للجامعات، ود. شريف صلاح الأمين العام المُساعد باللجنة الوطنية، وبمُشاركة أمانة اللجنة الوطنية، ومُمثلي الوزارات والجهات الآتية: (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التخطيط، جامعة الأزهر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هيئة تعليم الكبار، قطاع المعاهد الأزهرية)، وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

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في بداية الاجتماع، رحب د. ماجد نجم بأعضاء لجنة الهدف الرابع، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم لهذه اللجنة للقيام بالأعمال المنوطة بها للوصول إلى التعليم الجيد المُنصف والشامل للجميع.

واستعرض الاجتماع موقف الجهات المعنية من استيفاء مسح التعليم النظامي ٢٠٢٣، كما تمت مُناقشة أبرز ما جاء في المؤتمر الدولي للبيانات والإحصائيات، والذي نُظم من قبل معهد اليونسكو للإحصاء.

من جهته أكد د. شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الهدف من اللجان النوعية المُتخصصة التابعة للجنة الوطنية، هو دراسة ومُتابعة المشروعات والبرامج والأنشطة التي تخص المنظمات الثلاث (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الـ١٧ للتنمية المُستدامة، ووفقًا لبرنامج وميزانية كل منظمة، وطبيعة عمل كل لجنة من هذه اللجان، بالإضافة إلى وضع المُقترحات التي تهتم بها جمهورية مصر العربية في المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمات الدولية الثلاث، وكذا تقديم المبادئ التوجيهية والمشورة وفقًا لطبيعة عمل كل لجنة؛ للحفاظ على العلاقات مع الشركاء الوطنيين، واللجان الوطنية الأخرى والوفود الدائمة لدى المنظمات الدولية الثلاث.

 

البحث العلمي لليونسكو لجنة الهدف الرابع التعليم المصري التطورات الدولية أهداف التنمية المستدامة

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