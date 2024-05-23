الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بقوام ممشوق.. إطلالة خاصة لـ آيتن عامر من لبنان

آيتن عامر
آيتن عامر

لفتت آيتن عامر الأنظار مؤخرًا إليها، بعد ظهورها بقوام ممشوق، خاصة بعد إطلاق حفلتها الغنائية الأولى خلال عيد الفطر المبارك الماضي، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وشاركت “آيتن” متابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعه من الصور خلال ظهورها ببرنامج الليلة دوب من لبنان.

آيتن عامر عن حفل تامر حسني: شكرا على اليوم الحلو وتشجيعك ليا

حفل آيتن عامر

وبدأت أيتن عامر حفلها بأغنية "ستو أنا" التي قدمتها مع النجم أكرم حسني، وواصلت أيتن عامر حفلها الغنائى، حيث قدمت أكثر من 8 أغنيات لها أبرزها "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات.

كما قدمت أغنيتين للفنان رضا البحراوي وأغنية للفنان أحمد عدوية، وأغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور، كما تألقت في أغنية "نسم علينا الهوا" للفنانة الكبيرة فيروز، وأغنية "أما براوة" للفنانة نجاة الصغيرة.

وشاركت آيتن عامر في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي عُرض في شهر رمضان 2024، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

 

فيلم عنب

وتشارك آيتن عامر في بطولة فيلم عنب، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، بالمشاركة مع محمود الليثي، ومحمد رضوان، وإسلام إبراهيم، ونور قدري، وتوني ماهر، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد أنور وتأليف أحمد سالم.

ومن أبرز أعمالها، مسلسل شقة فيصل، الكابوس،أيوب، فرصة تانية، مكتوب عليا، أولاد عابد، تل الراهب، فرح العمدة، السبع وصايا، بين السرايات، خفة يد ،الزوجة الثانية، كاريوكا ،الطوفان، رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بيكيا، على جثتي ، سالك أبو أخته، زنقة ستات، وياتهدي يا تعدي.

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