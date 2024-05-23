الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 3 سنوات لعامل بنزينة وسباك سرقا شخصًا بالإكراه فى شبرا الخيمة

متهم
متهم

عاقبت  محكمة جنايات شبرا الخيمة، سباك وعامل بنزينة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهم وآخرين مجهولين، بتكوين تشكيلا عصابيا وانتحال صفة رجال الشرطة، وسرقوا بالإكراه شخصًا تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة إيهاب فاروق، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين سباك، عامل بنزين، سرقا المجني عليه "خالد. أ"، كرهًا عنه وآخرين مجهولين حال وجوده بإحدى الطرق العامة.

أضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثاني استدرج المجني عليه إلى ذلك المكان وقاما المتهم الأول ومجهولين بإيهامه أنهم من رجال الضبط القضائي، وأشهر سلاحًا أبيض محل اتهام الثاني في وجهه، وتعدوا عليه بها، فأحدثوا به الإصابات الموصوف بالتقرير الطبي، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته وإعدام إرادته وبث الرعب والخوف في نفسه والاستيلاء على المنقول والمبالغ النقدية خاصته المبنية وصفًا وقدرًا على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات شبرا الخيمة سباك عامل بنزينة السجن المشدد صفة رجال الشرطة محافظة القليوبية

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