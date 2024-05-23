"الزراعة" تختتم أعمال حملة القوافل البيطرية المجانية في قرى 3 محافظات

اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اعمال حملة القوافل البيطرية المجانية، التي تم تنفيذها في قرى ثلاثة محافظات، خلال هذا الأسبوع.

"الزراعة" تختتم أعمال حملة القوافل البيطرية

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن تلك القوافل تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأضاف فاضل أن أعمال القافلة شملت قرى محافظات المنيا، بنى سويف، الإسكندرية، حيث قدمت خدماتها لحوالي ١٢٢٧٤ رأس ماشية.

وأضاف مدير المعهد أنه جرى فحص وعلاج بالمجان ٦٢٣١ رأس ماشية، في إطار التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة فى مديريتى الطب البيطرى في محافظتى المنيا وبنى سويف.

فحص وعلاج بالمجان لعدد ٦٢٣١ رأس ماشية

وجرى أيضا في نفس الوقت فحص وعلاج بالمجان لعدد ٦٠١٦ حالة في إطار الحملة القومية للقوافل البيطرية المجانية لمحافظة الإسكندرية بالتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في مديرية الطب البيطري بالإسكتدرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وتابع فاضل أنه سوديات أيضا فحص وعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظات الثلاث، وذلك في الفترة من 18 مايو إلى 23 مايو 2024 بطواقم عمل متنوعة، حيث جابت العيادات البيطرية المتنقلة والمجهزة بأحدث التقنيات الحديثة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية مثل أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية ومنظار البطن الجراحى لاستعادة الكفاءة التناسلية لحيوانات المزرعة وتحسين السلالات الحيوانية ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يتوائم مع التغيرات المناخية واختيار السلالات التى يتم التحسين بها حسب طبيعة المناخ فى كل محافظة في القرى الاكثر احتياجا للخدمة.