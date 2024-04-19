"الزراعة" تؤهل طلبة "تكنولوجيا 6 أكتوبر" لسوق العمل

نظَّم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجًا تدريبيًا لطلبة كلية تكنولوجيا العلوم جامعة ٦ أكتوبر لتأهيلهم لسوق العمل تأكيدًا للدور الريادي لمعهد بحوث الصحة الحيوانية في تنفيذ البرامج التعليمية والمجتمعية والتوعوية لمعامل وزارة الزراعة في تأهيل وتدريب ورفع الوعي لدى الكوادر العاملة بوزارة الزراعة والجامعات والقطاع الخاص وبناءً على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

ونظَّم معهد بحوث الصحة الحيوانية، يومًا تدريبيًا لطلبة الفرقة الثالثة تخصص تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية كلية تكنولوجيا العلوم جامعة 6 أكتوبر، وهذا في إطار رؤية ورسالة معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية وحرصه على توفيركل الفرص لطلاب الجامعات لاكتساب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل وإثراءً للتعاون بين المؤسسات التعليمية والاكاديمية لرفع كفاءة وبناء قدرات وتحسين مهاراتهم القيادية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إنه تأتي أهمية التدريب العملي الذي يدعم الطلاب بالخبرات العملية والميدانية والمهارات الفنية لزيادة معرفتهم عن طريق ربط العلوم النظرية بالشكل التطبيقي من خلال الالتزام بمنهج تدريبى معتمد.

وأشاد الطلبة بالمستوى التقني والتجهيزات المعملية الفريدة التي لم يسبق لهم رؤيتها من قبل، كما قدَّم الطلاب الشكر الي الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد والباحثين به على حفاوة الأستقبال والألتزام وروح التعاون التى وجدوها بالمعهد.

كما طلب الطلاب من مدير المعهد، إقامة دورات متخصصة فى مجال النانوتكنولوجى والتتابع الجينى غير المتوفرة في مراكز التدريب المختلفة وكيفية تطبيق نظم واساسيات واشتراطات الأمن والأمان الحيوى حيث سيتم تدريبهم فى معامل ذات مستويات أمان حيوي عالية ومركز حيوانات التجارب ذو أمان حيوي ثالث للتعامل مع تلك الميكروبات.

وأضاف شاهين، أن المعهد يُعد إحدى المؤسسات الوطنية العملاقة التابعة لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ورائد فى مصر والشرق الاوسط من حيث الارتقاء بالعلوم التطبيقية والعملية والعلمية للطلاب لذلك يواصل مركز التدريب والتعلم والاستشارات - خطته الخاصة لطلاب الجامعات المصرية بكليات الطب البيطري والصيدلة والعلوم والزراعة على التقنيات الحديثة لتشخيص وبائيات الأمراض ونظم جودة وسلامة الأغذية ذات الاصل الحيوانى، لرفع كفاءة الخريجين لسوق العمل.

وأضاف مدير المعهد، أن معهد بحوث الصحة الحيوانية على أتم أستعداد سواء فى المقر الرئيسى أو معامله المنتشرة فى ربوع الجمهورية لتنفيذ أي نشاط تدريبي.

كما وجَّه الشكر لوزير الزراعة السيد القصير، على دعمه اللامحدود في تحديث وتطوير مستدام للمعهد وفروعه لخدمة المنظومة البحثية وتقديم أفضل وأسرع وأدق الخدمات الفنية لان البحث العلمى هو طوق النجاة للتنمية المستدامة.