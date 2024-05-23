الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الطيران" تستجيب لمصريين بالخارج وتُسير رحلات إلى سول ولوس أنجلوس

الطيران المدني
الطيران المدني

أعلنت وزارة الهجرة عن تفاصيل مقترح تقدمت به لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني تضمن طلب الجاليات المصرية في كل من كوريا الجنوبية واليابان، بتواجد خط طيران مباشر بين "القاهرة-سول"، وإمكانية ربط هذا الخط بخط "القاهرة-طوكيو"، وكذا زيادة عدد الرحلات بين طوكيو والقاهرة.

وفي هذا الشأن، أكدت  السفيرة سها جندي، وزارة الهجرة، أنه تمت دراسة المقترح من قِبل وزارة الطيران المدني، والتي أكدت بدورها الاستجابة لطلبات المصريين بالخارج، ومن المخطط تشغيل خط (القاهرة - سول - القاهرة) ضمن خطة مصر للطيران بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، على أن يكون بدء التشغيل في عام ۲۰۲٦/۲۰۲٥، وذلك لحين بدء تنفيذ خطة نمو الأسطول لشركة مصر للطيران.

وفيما يتعلق بطلب المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص وجود خط طيران (القاهرة - لوس أنجلوس)، فقد أفادت وزارة الطيران بأنه سيتم العمل به اعتبارًا من عام ٢٠٢٥ فور وصول الطرازات الجديدة.

السفيرة سها جندي: نعمل جاهدين على الاستجابة وتلبية كافة مطالب المصريين بالخارج
 

من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة، عن خالص شكرها للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على استجابته السريعة لما تقدمه وزارة الهجرة من مخاطبات تتضمن طلبات للمصريين بالخارج تتعلق بتوفير خطوط طيران في عدد من البلدان، بما يعكس حجم التنسيق والتعاون بين الوزارات ومؤسسات الدولة لخدمة مواطنينا بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي أن كل ما يتم اقتراحه من قِبل المصريين بالخارج يلقى عناية كبيرة، حيث إن الوزارة تمثل داعمًا رئيسيًا لكل المصريين بالخارج، والعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، والاستماع لمختلف أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه، وذلك لأن المصريين بالخارج شريك أساسي في معادلة التنمية.

جاء ذلك استجابة لطلبات الجالية المصرية في كوريا الجنوبية واليابان خلال لقائهم بـ السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عن تواجد خط طيران مباشر بين "القاهرة-سول" وإمكانية ربط هذا الخط بخط "القاهرة-طوكيو"، وكذا زيادة عدد الرحلات بين طوكيو والقاهرة.

كوريا الجنوبية الجالية المصرية السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج

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