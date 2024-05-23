الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماعه الـ59 للاتحادات العربية المتخصصة بالقاهرة الأحد المقبل

مجلس الوحدة الاقتصادية
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني، أن الأمانة العامة للمجلس قررت عقد الاجتماع الدوري الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يوم /الأحد/ المقبل، وذلك بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس، ورؤساء والأمناء العاميين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة. 

ونوه السفير الني - في تصريح اليوم الخميس إلى أن اجتماع الاتحادات العربية المتخصصة في تلك الدورة المهمة يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية، وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الخروج من تلك الأزمات التي تعرقل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي يعد السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ويعزز من تسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية، ويفتح آفاقا جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي عربي يخدم مشروعات التنمية التي تشهدها عدد من الدول العربية.

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وأشار إلى أن القضية الفلسطينية وما تشهده من مجازر يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد أكثر من 35 ألف شهيد وإصابة قرابة 90 ألف فلسطيني يجعل اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة على قدر المسئولية في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه المغتصبة.

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ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مذكرة حول "اقتصاد البيانات ودوره في تعزيز الأنظمة الاقتصادية العربية مقدمة من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وكذلك مذكرة بشأن مستقبل النظم الضريبية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي المقدمة من اتحاد خبراء الضرائب العرب.

يذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منظمة اقتصادية عربية تأسست في يونيو 1957 بقرار من المجلس الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقرًا دائما له، وعقدت اجتماعها الأول عام 1964، وتضم في عضويتها (مصر، السودان، الصومال، سوريا، العراق، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، الأردن، اليمن، وجزر القمر).

الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني الأمانة العامة للمجلس اتحادات العربية مجلس الوحدة الاقتصادية حركة التجارة البينية

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