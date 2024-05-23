بـ540 جنيه شهريا.. طرح "صك الأضحية" بالتقسيط في الغربية

أطلقت جمعية الأورمان بمحافظة الغربية "خدمة التقسيط" لصكوك الأضاحي التي طرحتها هذا العام 2024؛ من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم وزيادة أعداد المستفيدين لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ونجوع وعزب محافظة الغربية خلال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت بمبلغ 540 جنيها قسط شهري.

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزاة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تلك الحملات تأتى في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بالغربية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان إن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 6700 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765 جنيها في أول مرة ثم يدفع 540 جنيها شهريأ لمدة 12شهر، و"صك مستورد كبير" بقيمة 7900 جنيها ويدفع المتبرع 975 جنيها في أول مرة ثم يدفع 630 جنيها كل شهر لمدة 12شهر، و"صك بلدي" بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 840 جنيها لمدة 12 شهرا.

موقف الشرع الحكيم من فكرة "شراء صك الأضحية بالتقسيط"

أكد أنه وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 273 لعام 2012 تؤكد "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".

أشار إلى أن "صك الأضحية" مشروع انسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وبخاصة النائية منها.

أوضح شعبان أن الجمعية بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز محافظة الغربية وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

الجدير بالذكر أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الاضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.