"الأورمان" تنظم معرض ملابس مجانيًا لدعم 900 أسرة فى 20 قرية بالغربية

نظمت جمعية الأورمان معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا على 902 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بأبناء عدد 20 قرية بمراكز محافظة الغربية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت خطة الدعم قرى سملا وكوم على وبلتاج والعتوة وبهجات والإبياري مركز قطور، وقرى الهياتم وكفرحجازى والعجرمة مركز المحلة الكبرى، وقرى الدلجمون وكفر المحروق وبنوفر مركز كفر الزيات، وقرى كفر عصام واخناواى وكفر سبطاس وعزبة المنسى مركز طنطا، وقري القرشية ومنية طوخ وبلاى مركز السنطة، وقرية حانوت بمركز زفتى.

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالغربية، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر بمحافظة الغربية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالًا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواح وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية، مؤكدًا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

أضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.