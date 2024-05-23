الخميس 23 مايو 2024
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تعاون بين "التخطيط" ومجلس القضاء لإتاحة خدمات النقض بمراكز "خدمات مصر"

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر الثابتة" مع توفير مراكز متنقلة لتقديم مخرجات محكمة النقض في عدد من المحافظات.

توقيع بروتوكول تعاون

جرى توقيع البروتوكول بحضور المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، المهندس محمد عبدالعظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية المكانية، ومن محكمة النقض حضر المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض أمين عام مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مكتب التعاون الدولي.

مراكز خدمات متنقلة

وأوضحت "السعيد" أن توقيع البروتوكول جاء انطلاقًا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، مشيرة إلى توفير وزارة التخطيط عدد 5 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، للمساهمة في تيسير تقديم تلك الخدمات للمواطنين.

وأكدت "السعيد" أن البروتوكول يأتي كذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون الجهات والوزارات كافة للارتقاء بالخدمات، وصولًا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدًا لأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانًا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي، والحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية لتيسير تقديم الخدمات الحكومية.

ومن جهته، أوضح المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إتاحة استخدام أحدث الوسائل في تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل الجهات الحكومية واستكمالًا للجهود التي تقوم بها تلك الجهات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تكامل تلك الوسائل مع قنوات تقديم الخدمات الحكومية كافة.

حضر توقيع البروتوكول المستشار أحمد الجزار، الخبير القانوني لمركز البنية المعلوماتية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد ياسر عبدالله مدير مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، تامر رفعت مدير مشروع خدمات مصر.

وزيرة التخطيط رئيس محكمة النقض مجلس القضاء بروتوكول مراكز متنقلة

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