الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

وقع  حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الغربي، أسفر عن مصرع مواطن واصابة 6 آخرين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا يفيد بوقوع حادث على طريق أسيوط الغربي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

حادث انقلاب طريق أسيوط الغربي مواطن المستشفى العلاج اللازم الأجهزة الأمنية

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