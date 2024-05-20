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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع طفل وإصابة والده فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

أرشيفية
أرشيفية

لقى طفل مصرعه وأصيب والده في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قرية وادي النقرة التابع لمركز نصرالنوبة شمال أسوان، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة.

تفاصيل الواقعة 

تلقت الأجهزة المعنية بأسوان بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بطريق النقرة بمركز نصرالنوبة، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والده. 

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو، والمصاب إلى مستشفى كوم أمبو المركزي.

وانتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة لمعاينته، وبالفحص تبين مصرع "جمال عبدالمجيد محمود"، يبلغ من العمر 12 سنة، وإصابة والده "عبدالمجيد محمود مرعي"، 40 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

مصرع طفل بطريق النقرة انقلاب سيارة أسوان إصابة أب ومصرع نجله

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