أحمد موسى: مصر تؤكد موقفها الثابت فى فتح المعابر أمام المساعدات (فيديو)

شدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الدور المصري في مسار المفاوضات والسلام لا يزال راسخًا وفعّالًا، نافيًا ما تردد في بعض التقارير الإعلامية الأجنبية حول عرقلة مصر أي جهود تهدف إلى التوصل إلى هدنة في غزة.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر أدخلت أغلبية المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تجاوزت نسبة المساعدات التي أدخلتها حتى شهر أبريل الماضي 80%، مشيرًا إلى وجود أكثر من 400 شاحنة تنتظر عند المعبر لم تتمكن من الدخول بسبب إغلاقه من جانب القوات الإسرائيلية.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع السياسية، أكد أن الإعلام الأمريكي يتبع توجيهات المخابرات الأمريكية في نشر الشائعات ضد الدولة المصرية، في إطار سيناريو محدد يهدف إلى الضغط على مصر، وأشار إلى أن مصر تثبت يومًا بعد يوم صحة موقفها وتفند الادعاءات الموجهة ضدها.