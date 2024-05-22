قبل مواجهة الترجي.. مروان عطية: نتيجة الذهاب ليست سيئة.. وهدفنا الفوز وحصد اللقب

شدد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مواجهة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في الثامنة من مساء السبت المقبل في إياب نهائي دوري الأبطال.

وقال مروان عطية في تصريحات صحفية: " بدأنا الاستعداد لمباراة الإياب عقب مواجهة الذهاب مباشرةً، ونركز كثيرًا في التدريبات ونقوم بتنفيذ تعليمات المدير الفني وبمشيئة الله الحظ سيحالفنا يوم السبت المقبل وسنحقق الفوز".

وأضاف: " نتيجة الذهاب ليست بالجيدة وليست بالسيئة أيضًا والحمد لله أن هناك شوط آخر في مصر وسط جمهورنا".

وتابع: " نوجه التهنئة لفريق الزمالك على تتويجه بالكونفدرالية ونحن نركز الآن على مباراتنا فقط ولا نركز في السوبر الإفريقي".

وواصل: "نفكر في مباراة السبت وبمشيئة الله نحقق اللقب لإسعاد جماهيرنا".

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موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

وعن معرفة موعد مباراة الاهلي والترجي في اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا فمن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، وذلك على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم المارد الأحمر في سعيهم لحصد النجمة الثانية عشرة لهذه البطولة المرموقة.

تأتي هذه المباراة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب رادس في تونس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في السبت الموافق 25 مايو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي في اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر بث مباراة النهائي بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على قنوات "بين سبورتس" القطرية، حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة وبالتحديد يمكن للمشجعين متابعة المباراة على شاشة beIN SPORTS HD 6.

