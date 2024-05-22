الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة يؤكد أهمية زيادة حجم استثمارات هيئة الإنماء الزراعي في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش مشاركته في اجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وبحث معه سبل تعزيز دور الهيئة في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير الزراعة أهمية زيادة حجم استثمارات الهيئة في مصر في ضوء المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية حاليا، حيث يعد القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة وهو الضمانة للأمن الغذائي ويعد من أكثر القطاعات امتصاصا للصدمات.

وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

من جهته أكد اهتمامه بزيادة عدد المشروعات الزراعية في جمهورية مصر العربية من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاعاتها المختلفة لما يحتويه هذا القطاع الهام من فرص وفي ظل ما توليه الحكومة المصرية من تيسيرات وتشجيع للاستثمارات في هذا المجال.

وكان السيد القصير قد ترأس اليوم جلسة مجلس محافظين الهيئة العربية للاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي عقدت خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 بحضور د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تضم في عضويتها  ٢١ دولة عربية وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالقطاع الزراعي في مصر وتسهم الهيئة في رأس مال هذه المشروعات بنسب مختلفة.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عبيد سيف رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للاستثمار الهيئة العربية للاستثمار منظومة الأمن الغذائي

مواد متعلقة

"الزراعة" تستعرض جهود المركزية لمكافحة الآفات فى وقاية المحاصيل من دودة الحشد الخريفية

وزير الزراعة يتابع منظومة نقل وحوكمة الأسمدة وتوفيرها

توقعات بزيادات ضخمة فى إنتاجية القمح بفضل «الأصناف الموفرة للمياه»

وزيرة البيئة تلتقى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لبحث طرح عدد من الفرص الاستثمارية فى مجال البيئة والمناخ

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

التفاصيل الكاملة.. ما القصة وراء حصول تارا عماد على جواز سفر الجبل الأسود

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة