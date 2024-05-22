وزير الزراعة يؤكد أهمية زيادة حجم استثمارات هيئة الإنماء الزراعي في مصر

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش مشاركته في اجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وبحث معه سبل تعزيز دور الهيئة في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير الزراعة أهمية زيادة حجم استثمارات الهيئة في مصر في ضوء المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية حاليا، حيث يعد القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة وهو الضمانة للأمن الغذائي ويعد من أكثر القطاعات امتصاصا للصدمات.

وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

من جهته أكد اهتمامه بزيادة عدد المشروعات الزراعية في جمهورية مصر العربية من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاعاتها المختلفة لما يحتويه هذا القطاع الهام من فرص وفي ظل ما توليه الحكومة المصرية من تيسيرات وتشجيع للاستثمارات في هذا المجال.

وكان السيد القصير قد ترأس اليوم جلسة مجلس محافظين الهيئة العربية للاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي عقدت خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 بحضور د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تضم في عضويتها ٢١ دولة عربية وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالقطاع الزراعي في مصر وتسهم الهيئة في رأس مال هذه المشروعات بنسب مختلفة.