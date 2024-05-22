الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق داخل مدرستين فى الزاوية الحمراء وبولاق

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على  حريق نشب داخل مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بمحافظة القاهرة، حيث نتج عن الحريق احتراق بعض أشجار النخيل والمخلفات في فناء المدرسة.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل محل مدرسة بحي الزاوية الحمراء.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، والذي نتج عنه احتراق بعض أشجار النخيل والمخلفات في فناء المدرسة.

 وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية حريق مدرسة مصطفى كامل الابتدائية محافظة القاهرة أشجار النخيل فناء المدرسة

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