نهائي دوري أبطال إفريقيا.. هاشتاج "الثانية عشر يا أهلي" يتصدر "إكس"

تصدَّر هاشتاج "الثانية عشر يا أهلي" تريند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، في أعقاب المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي في مباراة الإياب بدوري أبطال إفريقيا السبت المُقبل، على أرض استاد القاهرة.

ويستعد عشاق وجماهير المارد الأحمر لمؤازرة الفريق يوم السبت القادم، في المباراة النهائية التي تحسم بطل البطولة الإفريقية، والتي يسعى الأهلي بتتويجها للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وأطلق النشطاء عبر منصة التغريدات "X"، الأكثر استخدامًا حول العالم، هاشتاج (الثانية_عشر_يا_أهلي)، دعمًا للمارد الأحمر، وتشجيعًا له لحصد البطولة الأهم في إفريقيا.

وسجّلت مباراة الأهلي والترجي بالتعادل السلبي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس في تونس، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري.

نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشرة في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي، حيث صعد الأهلي والوداد المغربي إلى نهائي البطولة في آخر نسختين.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي والترجي سبق وأن تقابلا في نهائي دوري الأبطال في عامي 2012 و2018، حيث تمكن الأهلي من التتويج باللقب في الأولى وفي الثانية عام 2018 خسر اللقب رغم فوزه بنتيجة 3-1 في الإسكندرية، وهزم في رادس بثلاثة أهداف نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر بث مباراة النهائي بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على قنوات "بين سبورتس" القطرية، حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة وبالتحديد يمكن للمشجعين متابعة المباراة على شاشة beIN SPORTS HD 6.