الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. هاشتاج "الثانية عشر يا أهلي" يتصدر "إكس"

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

تصدَّر هاشتاج "الثانية عشر يا أهلي" تريند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، في أعقاب المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي في مباراة الإياب بدوري أبطال إفريقيا السبت المُقبل، على أرض استاد القاهرة.

ويستعد عشاق وجماهير المارد الأحمر لمؤازرة الفريق يوم السبت القادم، في المباراة النهائية التي تحسم بطل البطولة الإفريقية، والتي يسعى الأهلي بتتويجها للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وأطلق النشطاء عبر منصة التغريدات "X"، الأكثر استخدامًا حول العالم، هاشتاج (الثانية_عشر_يا_أهلي)، دعمًا للمارد الأحمر، وتشجيعًا له لحصد البطولة الأهم في إفريقيا.

وسجّلت مباراة الأهلي والترجي بالتعادل السلبي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس في تونس، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري.

الأهلى يبحث عن بديل على معلول.. وشكرى فى الأهلى بالموسم الجديد

موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بالقاهرة

نهائي دوري أبطال إفريقيا 

وتعتبر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشرة في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي، حيث صعد الأهلي والوداد المغربي إلى نهائي البطولة في آخر نسختين. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي والترجي سبق وأن تقابلا في نهائي دوري الأبطال في عامي 2012 و2018، حيث تمكن الأهلي من التتويج باللقب في الأولى وفي الثانية عام 2018 خسر اللقب رغم فوزه بنتيجة 3-1 في الإسكندرية، وهزم في رادس بثلاثة أهداف نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر بث مباراة النهائي بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على قنوات "بين سبورتس" القطرية، حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة وبالتحديد يمكن للمشجعين متابعة المباراة على شاشة beIN SPORTS HD 6.

الثانية عشر يا أهلي إكس منصة التدوينات الاهلى نهائي دوري أبطال إفريقيا دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

الأهلى يبحث عن بديل على معلول.. وشكرى فى الأهلى بالموسم الجديد

موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بالقاهرة

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

التفاصيل الكاملة.. ما القصة وراء حصول تارا عماد على جواز سفر الجبل الأسود

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة