الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى بمستقبل وطن: تقارير CNN عن مصر مسيّسة والشبكة تعمدت نشر الأكاذيب

عماد نحيب القيادى
عماد نحيب القيادى بحزب مستقبل وطن

قال عماد نحيب، القيادى بحزب مستقبل وطن إن الإعلام الأمريكي والغربي اعتاد الكذب وأن ما نشرته (CNN) حول دور الوساطة المصرية في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين ليس بجديد على هذه الشبكة المأجورة.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن أن (CNN) اعتاد على زيف الحقائق ونشر الأكاذيب عن الدولة المصرية، في محاولة بائسة لتضليل الرأي العام العالمي، حيث تعتمد في تقاريرها المضللة على مصادر مجهولة غير موجودة على أرض الواقع، وتطلق عليها مطلعة، ونحن على ثقة تامة بأن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة.

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وأشار عماد نجيب إلى أن هذه الشبكة تريد تهميش دور مصر بمحاولات بائسه لن تجدي نفعًا، لأن العالم أجمع أصبح يعي ويدرك جيدا دور القيادة السياسية المصرية وأجهزتها الأمنية في تقليل حدة الأزمة الفلسطينية والسعي الدائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الاتهامات الساذجة من شبكة مأجورة ومسيسة ما هى إلا مجرد كلام عبثي لا يليق بأن يقال عن دولة بحجم مصر.

ولفت القيادى بحزب مستقبل وطن، إلى  أن هذه الاتهامات محاولة لتبييض وجه الإدارة الأمريكية التي فشلت في الضغط على إسرائيل للتوقيع على الاتفاقية، والغريب أن تطلق هذه الاتهامات على لسان مصادر مطلعة، خاصة في الوقت الذي أشاد فيه المجتمع الدولي بالجهود المصرية ودور القيادة السياسية في التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في غزة، لكن هذه الشبكة الأمريكية تتعمد تضليل الرأي العام ونشر تقارير تحمل معلومات مضللة حول صفقة وقف إطلاق النار في محاولة واضحة وصريحة لإشعال فتيل النيران بين جميع الأطراف المعنية.

عماد نحيب مستقبل وطن الإعلام الأمريكي الوساطة المصرية الحقائق الدولة المصرية

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