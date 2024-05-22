الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نبيل عبدالفتاح يسلط الضوء على صمود المقاومة الفلسطينية في كتابه الجديد (فيديو)

كتاب المقاومة والحرية
كتاب المقاومة والحرية

استعرض الكاتب نبيل عبدالفتاح، مؤلف "المقاومة والحرية.. غزة وسردية البطولة والإبادة"، محتويات عمله الأدبي الذي يغوص في أعماق تجربة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من تحديات ومحن في ظل الصراعات والحروب المتواصلة منذ بدء الاحتلال.

وقال عبدالفتاح، خلال لقائه مع مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن الكتاب يقدم تحليلًا للواقع الفلسطيني، متناولًا الأسئلة الكبرى والقضايا المصيرية التي تواجه الشعب الفلسطيني، من خلال مجموعة من الدراسات والمقالات التحليلية التي تتناول الأطراف المتنازعة ومآلات الحرب.

وأكد أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمثل نقطة تحول حاسمة في الفهم السياسي، حيث يتباين خطاب الإبادة الذي يمارسه الاحتلال مع خطاب المقاومة الوطنية الذي ينشد الحرية والاستقلال، كما ألقى الضوء على الوضع الإنساني المتردي في الضفة الغربية وغزة، مشيرًا إلى الدمار الهائل الذي لحق بالمباني والبنية التحتية، والخسائر البشرية الفادحة التي تكبدها الشعب الفلسطيني، فضلًا عن سياسات التجويع والقصف العشوائي الذي لم يستثنِ المساجد والكنائس.

واختتم "عبدالفتاح" بالتأكيد أن الأجيال الجديدة لم تعد تعاني من نقص في المعلومات، بل أصبحت قادرة على الوصول إلى الحقائق ومتابعة الأحداث الجارية بشكل مستقل عن القنوات الإعلامية التقليدية، مستشهدًا بالحركة الطلابية النشطة التي تتابع عن كثب وتحتج على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية.

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