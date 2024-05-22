أشرف صبحي: اتحاد الكيانات الشبابية يمثل رؤية شباب مصر وندعمه في كل أنشطته

التقي عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس ادارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرق اللقاء الي الاتفاق علي تشكيل مجلس الأمناء والذي سيكون عامل الربط بمجلس الإدارة كما تناول الاجتماع وضع الآليات والمعايير الجديدة التي سيتم بناء عليها قبول الكيانات الشبابية الجديدة للانضمام الي الكيانات الشبابية المتواجدة علي أرض الواقع بالفعل ، وتم التوصل الي وضع السياسات الخاصة بالعمل لكل كيان من الكيانات الشبابية مع مجلس الإدارة.

وأشار "صبحي " إلى أن مجلس الأمناء سينفذ دوره وسنقدم له الدعم علي أعلي مستوي لتنفيذ وتسهيل نشر أفكاره ورؤيه شباب الكيانات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير الشباب اهتمامه بصفه شخصية بالكيانات الشبابية وما تم الانتهاء اليه بتشكيل مجلس ادارة للكيانات الشبابية وهو ما سيؤدي بالنهاية الي مزيد من حوكمة الأمور والظهور بالصورة الذهنية الأمثل للكيانات الشبابية.

وحث وزير الشباب مجلس الإدارة علي تفعيل الشفافية والعدل والاحتواء وفي ختام اللقاء أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تخصيص مقر دائم لمجلس ادارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بمركز الابتكار والتعليم الشبابي.

حضر اللقاء رئيس مجلس الإدارة عبد المنعم إبراهيم حسن ، فاطمة عبد العزيز محمود نائب الرئيس ، محمد المعداوي امين الصندوق، وعبر الفيديو كونفرانس كلا من إسلام طاهر ومحمد العشري ومحمد المليجي وإسلام السيسي ومحمد جمال أعضاء مجلس الإدارة.