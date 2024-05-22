انضمام لقاء سويدان ومروة عبدالمنعم لمشروع رقمنة ذكريات الفنانين

انضمت الفنانة لقاء سويدان ومروة عبدالمنعم إلى مشروع رقمنة ذكريات الفنان باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووصفت لقاء سويدان مشروع رقمنة ذكريات الفنانين بأنه فكرة مهمة جدًا موضحة: "لو كل فنان حط تاريخه وحكاياته وخبراته وقال معلومات ناس كتير متعرفهاش عن الفن مطعمة بالصور والفيديوهات هتكون حاجة كبيرة وعظيمة".

وأكدت سويدان في بيان الأربعاء، أن هذا المشروع سيكون بمثابة تأريخ عن الفن والفنانين للأجيال القادمة قائلة: "كل واحد هيبقى عنده ذاكرة ديجيتال لأولاده وأسرته".

أما مروة عبدالمنعم فعبرت عن إعجابها بالفكرة قائلة: "طول عمري بحب أي حاجة قديمة وبشوف إنها مينفعش تترمي وكنت بجمع حاجتي كذكريات وتاريخي لأولادي يشوفوها".

وأشارت مروة في بيان إلى أنها تحمست لفكرة وجود منصة أو مكان موحد يجمع تراث الفنانين؛ للحفاظ عليه وتجميعه بأيديهم وتركه للأحفاد في المستقبل.

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