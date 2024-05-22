الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار فى غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

علّق محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الاتهامات التي وجهت إلى مصر بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل لا ترغب في التوقيع على اتفاق من الأساس.

وقال "عبدالرازق" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن إسرائيل لا تريد التوصل إلى أي اتفاق، كما أن الولايات المتحدة لا تبذل الجهد الكافي والمطلوب للضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان على غزة، ويسمح بتهدئة الأوضاع.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك القوة التي يمكن بموجبها الضغط على إسرائيل لكنها لا تريد التوصل إلى اتفاق يمكن أن ينتقص ولو 1% من المصالح الإسرائيلية، لذلك لا تمارس الولايات المتحدة الضغوط الكافية على القادة الإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق، بل تشاركهم في التصريحات غير المفهومة.

غزة الولايات المتحدة إسرائيل وقف إطلاق النار قطاع غزة مصر اكسترا نيوز

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