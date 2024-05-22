الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس هيئة المعارض يفتتح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ديزاين شو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، اليوم فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ديزاين شو (Workspace Expo) الذي يعد الملتقى الدولي الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصميمات المعمارية وتصميم وصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي الحديث للمشروعات السكنية والتجارية.

ويقام المعرض خلال الفترة من 22 - 24 مايو الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض - مدينة نصر، بحضور تامر شبانة منظم المعرض وأيمن وفيق رئيس الادارة المركزية للمعارض الداخلية وهالة صفر، مدير عام المعارض الداخلية والصالات وياسر ابو العز المستشار الإعلامي للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.

مشاركة واسعة من الشركات المصرية

وأشار الماوردي إلى أن المعرض يقام على مساحة 16 ألف متر مربع، ويحظى بمشاركة أكثر من 200 شركة مصرية، تمثل مختلف قطاعات صناعة الأثاث والتصميم الداخلي منها أثاث منزلي، أثاث مكتبي، تصميم داخلي، واستشارات هندسية.

فتح أسواق جديدة للاستثمارات الخارجية

أكد اللواء شريف الماوردي أن المعرض ساهم على مدار دوراته الثمانية السابقة في فتح أسواق جديدة للاستثمارات الخارجية، حيث استقطب عددًا كبيرًا من الزوار من الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا للتعاقد مع مصنعين مصريين لإقامة مشروعات إنشائية في الخارج. وسوف يزور المعرض 7 بعثات مشترين من الدول الأفريقية.

نجاحٌ باهرٌ للمعرض

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات الي ان معرض ديزاين شو حقق  نجاحًا وقبولًا من المشاركين والزوار سواء من داخل مصر أو خارجها، حتى أصبح الملتقى الأهم لأكبر المصنعين في مجالات الأثاث المكتبي والمنزلي والكريستال بالإضافة إلى مجموعة متميزة من مصممي الديكور. ويُقدر عدد زوار المعرض سنويًا بأكثر من 20 ألف زائر من المتخصصين داخل مصر وخارجها، لا سيما من دول الخليج العربي وشمال أفريقيا، والمهتمين بالمنتجات والخدمات المصرية المختلفة التي يشملها المعرض.

جوائز لتشجيع صغار مصممي الأثاث

يدعم المعرض جائزتين من أهم الجوائز في مصر لصغار مصممي الأثاث بالجامعات المصرية، حيث تم تخصيص أجنحة داخل المعرض لعرض المنتجات الفائزة.

منصة للإبداع والابتكار

معرض ديزاين شو “Workspace Expo” هو معرض استثنائي يتجاوز حدود الصناعة التقليدية وقد أثبت نفسه كمركز مركزي للتصميم والإبداع وهو الاسم الذي يؤكد أهمية هذا الحدث كمنصة للأفكار والمنتجات المبتكرة في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وتصميم المنتجات وهندسة المناظر الطبيعية.

أهمية المعرض للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور

يُعد معرض ديزاين شو منصة مثالية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور لاكتشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال التصميم. كما يوفر المعرض فرصة رائعة للتواصل مع الشركات الرائدة في هذا المجال وعقد شراكات جديدة ومن بين الزوار الرئيسيين المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومديري المشاريع ومطوري العقارات، إضافة إلى المشترين البارزين من صناعات الفنادق والمطاعم.

المصرية للمعارض أفريقيا الأثاث المنزلي قطاعات صناعة الأثاث صناعة الأثاث أسواق مجلس التعاون

مواد متعلقة

الغرف التجارية: وفرة السلع فى الأسواق بعد استقرار الدولار

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

عاجل| ظل «مو».. لماذا فشل الننى فى مزاحمة صلاح على عرش المحترفين المصريين؟

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة