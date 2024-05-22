الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استطلاع: تقييد بايدن المساعدات الأمريكية لإسرائيل قد يعزز فرصه فى حصد أصوات بالانتخابات المقبلة

بايدن
بايدن

كشف استطلاع جديد للرأي النقاب عن أن توجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقييد المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل من شأنه أن يعزز فرص بايدن في حصد أصوات الولايات الرئيسية في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وأظهر الاستطلاع، وفقًا لموقع إنترسبت الأمريكي، أن واحدًا من بين كل 5 ديمقراطيين ومستقلين في ولايات ويسكونسن وأريزونا وميشيجان وبنسلفانيا ومينيسوتا يرى أن نهج بايدن في التعامل مع الحرب الدائرة في غزة يجعل من غير المرجح أن يصوتوا له في انتخابات نوفمبر المقبل.

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ووفقًا للاستطلاع، قال اثنان من كل خمسة من المشاركين إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم وتقييد المساعدات لإسرائيل سيعزز من فرص قيامهم بالتصويت لصالح بايدن في الانتخابات المقبلة.

ووفقًا للاستطلاع فإن حوالي 75% من المشاركين قالوا إنهم من المؤيدين لبايدن، بينما قال 25% إنهم يدعمون إما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو مرشحًا ثالثًا.

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وبحسب الاستطلاع- الذي يأتي قبل حوالي 5 أشهر فقط من الانتخابات العامة- قال حوالي 30 إلى 40% ممن شاركوا في الاستطلاع من مختلف الولايات إن مساهمة واشنطن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فضلًا عن تشديد القيود التي تضعها الإدارة الأمريكية للمساعدات التي تقدمها لإسرائيل، سيدفعهم للتصويت لصالح بايدن.

وفي كل ولاية من الولايات الخمس الرئيسية، يؤيد حوالي 75% ممن شاركوا في الاستطلاع وقفًا فوريًا ودائمًا لإطلاق النار، وحصدت ولاية بنسلفانيا النسبة الأكبر من الأصوات المؤيدة لذلك، وهي مسقط رأس السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، أحد أكثر المؤيدين لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي.

وتم إجراء الاستطلاع بتكليف من منظمة "أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين"، وهي مجموعة ضغط، وأجرته شركة "يوجوف" المتخصصة في استطلاعات الرأي. 

وستُجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.. وسيتقلد الفائز فيها رئاسة البلاد لفترة أربع سنوات في البيت الأبيض ابتداءً من يناير 2025.

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