فرنسا: الاعتراف بفلسطين ليس من المحظورات والوقت الحالى ليس مناسبًا

قالت فرنسا، اليوم الأربعاء، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس "من المحظورات"، لكن باريس ترى أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للقيام بذلك، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا عن أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من يوم 28 مايو الجاري.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه: "موقفنا واضح: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحظورات بالنسبة لفرنسا، ويجب أن يكون هذا القرار مفيدًا، أي أن يسمح بخطوة حاسمة إلى الأمام على المستوى السياسي".

وأضاف: "لكن فرنسا لا تعتبر أن الظروف متوافرة حتى الآن لكي يكون لهذا القرار تأثير حقيقي في هذه العملية".

وعلى مدى عقود، كان يُنظر إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية على أنه نهاية عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقالت الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية إنها مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في يوم من الأيام، ولكن ليس قبل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة مثل الحدود النهائية ووضع القدس المحتلة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

فلسطين ترحب بقرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج عن خطط للاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية اليوم الأربعاء، وسط تحذيرات من إسرائيل من أن الاعتراف "سيغذي التطرف وعدم الاستقرار".

وأكدت الدول الأوروبية الثلاث أن حل الدولتين يظل الحل الوحيد للأزمة في الشرق الأوسط.

ورحبت السلطة الفلسطينية باعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية، واعتبرت القرار خطوة مهمة تثبت التزام الدول الأوروبية الثلاث الثابت بحل الدولتين وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

واعترفت حوالي 140 دولة بالفعل بالدولة الفلسطينية- أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة- ولكن لم تفعل أي من القوى الغربية الكبرى ذلك.