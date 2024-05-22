الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع مواطن إثر حادت تصادم فى قنا

جثة - آرشيفية
جثة - آرشيفية

وقع حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة الجزيرية التابع لمركز قنا ، أسفر عن مصرع مواطن.

البداية بتلقي مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، نتج عنه مصرع شاب.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع "محمود. ع" عقب اصطدام دراجته النارية مع السيارة الملاكى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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