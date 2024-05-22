اعتاد إثارة الجدل.. أزمات متتالية طاردت إسلام سعد قبل اتهامه بـ"تهريب الدولارات"

تصدر اسم مصمم الأزياء إسلام سعد، محركات البحث، بعد إلقاء القبض عليه خلال محاولته لتهريب مبلغ 55 ألف دولار خارج البلاد أثناء تفتيشه قبل صعود الطائرة.

ومنذ ظهوره وانتشار فيديوهاته مع عدد من الفنانين الذين يتعاونون معه في تصميم إطلالاتهم الرسمية، واعتاد "سعد" إثارة الجدل على وماقع التواصل الاجتماعي، ولعل أشهرها كان إعلانه عند صُنعه لبدلة جديدة مُرصعة بالألماس.

بدلة مُرصعة بالألماس

وتعود تفاصيل الواقعة لتوقيت نشر "سعد" مقطع فيديو عبر حسابه على "تيك توك" ظهر به مرتديًا بدلة باللون الأسود مرصعة بالألماس، مشيرًا إلى أن هذه البدلة تعد الأغلى في الوطن العربي، حيث بلغ سعرها 20 مليون جنيه مصري، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، حينها، على مواقع التواصل الاجتماعي حول سعر البدلة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

فستان خطيبة “مسلم”

أثار فستان خطيبة المطرب مسلم، الذي صممه إسلام سعد، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه العديد من رواد هذه المواقع بسرقة الفكرة من مصمم الأزياء اللبناني صادق ماجد، بسبب التشابه الكبير بين فستان خطيبة مسلم وتصميم من مجموعة صيف 2023 لـ"ماجد"، ما دفع أحد المتابعين لنشر صورة تُظهر تشابه التصميمين، وعلق عليها، قائلًا:"هذا التصميم ملكي من مجموعة صيف 2023، من فضلك احترم الملكية الفكرية".

إلقاء القبض على "سعد"

وكانت الأجهزة الأمنية فى مطار القاهرة، ألقت القبض على إسلام سعد مصمم الأزياء أمس، وحررت محضرا بالواقعة، إلا أن النيابة المختصة أخلت سبيله بكفالة مالية قيمتها 300 ألف جنيه.

أول فيديو بعد إخلاء سبيله

وعقب إخلاء سبيله نشر "سعد" عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من داخل المعرض الخاص به، يدعو متابعيه للمشاركة في أول "لايف" له قائلًا:"وحشتوني يلا مستنيكوا دا أول لايف ليا على انستا، هكسب فيه 3 اشخاص بدل".

وأضاف "سعد":"أنا نجحت بيكم ولسه هنجح بيكم، أنتو اللي بتدعموني، وحبكم ليا دا ودعمكم وصلي من بدايتي من 10 سنين لحد دلوقتي".

واستكمل:"أنا بخير وموجود في المول دلوقتي، وأي حاجة بتتقالي عنى دي أي كلام".